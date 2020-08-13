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В Сербии задержан посол Азербайджана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов, также представлявший азербайджанские интересы в Черногории и в Боснии и Герцеговине, задержан по подозрению в присвоении бюджетных средств в крупном размере, сообщила Служба госбезопасности Азербайджана.

Дипломата подозревают и в других нарушениях закона. Нарушения выявила проверка финансово-хозяйственной деятельности МИД Азербайджана.

В настоящее время "проводятся оперативно-следственные мероприятия", говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Его начали в связи с тем, что Служба госбезопасности заподозрила некоторых чиновников МИДа в злоупотреблении властью и действиях вопреки интересм государства, а также в коррупции. По делу уже были арестованы глава тендерной комиссии МИДа Фархад Моллазаде, начальник управделами хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

В июле был задержан бывший посол Азербайджана в Турции, глава Консульского управления при МИД республики Фаиг Багиров. Ему вменяют растрату бюджетных денег, злоупотребление служебным положением и взяточничество.

Азербайджан МИД СГА Эльдар Гасанов Сербия

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