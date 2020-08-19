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Сирия передаст РФ земли и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия и Сирия договорились о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиабазы Хмеймим.

Соответствующий протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы на территории Сирии опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Сирия согласилась передать РФ земельный участок и акватории в провинции Латакия для создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы.

Сирия передает российской стороне во временное безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельный участок площадью 8 га с расположенными на нем зданиями и акваторию такой же площади.

Протокол был подписан 21 июля в Дамаске и 30 июля в Москве.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил провести переговоры с Сирией о передаче военным дополнительной недвижимости и акватории в рамках соглашения о размещении российской авиационной группы.

У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и военно-морская база в порту Тартус.

Сообщалось, что противовоздушную оборону российских баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают комплексы ближнего действия "Панцирь-С" и "Тор-М2", а также большой дальности - С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

Соглашение между РФ и Сирией о размещении российской авиационной группы было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года. Согласно документу, Россия по просьбе Сирии размещает на ее территории авиагруппу. Для этого Сирия предоставила аэродром "Хмеймим", а также необходимую территорию.

Операция РФ в Сирии

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции, морской пехоты, Центра по примирению враждующих сторон.

В сентябре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на авиабазе "Хмеймим" находится около 30 самолетов и вертолетов, в частности, истребители Су-35, бомбардировщик Су-34 и Су-24, вертолеты Ми-35 и Ми-8АМТШ.

В сентябре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что "Хмеймим" уже способен принимать все типы самолетов, включая ракетоносцы. Военные тогда сообщили, что шло строительство второй взлетно-посадочной полосы, на базе возведены сооружения для защиты самолетов от беспилотников.

В январе 2017 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на "Хмеймиме" построен новый пункт управления воздушным движением, оснащенный современными техническими средствами управления и радиотехническим оборудованием

Тартус

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В прошлом сентябре российские военные сообщили, что на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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