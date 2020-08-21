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Российские и сирийские военные провели учения по борьбе с диверсантами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские и сирийские военные отработали обнаружение и противодействие условным диверсантам в порту Баниас на побережье Сирии в ходе совместных учений.

Как сообщил журналистам начальник пункта базирования Вооруженных сил РФ "Тартус" контр-адмирал Владимир Кондратов, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих армий двух стран, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов России и Сирии.

"Сегодня мы завершили проведение совместного тактического учения, в котором приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска - всего более 500 военнослужащих Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики", - сказал Кондратов.

Он добавил, что в ходе учений были полностью достигнуты цели, которые ставились перед участниками, а взаимодействие между подразделениями двух стран улучшилось.

Как сообщил журналистам командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в ходе учений военные двух стран отработали взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.

"Проводилось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас. Они проводятся периодически и показывают эффективность нашей совместной работы, повышают нашу готовность к выполнению боевых задач", - сказал он.

Порт Баниас расположен в сирийской провинции Латакия на берегу Средиземного моря. В порту располагается крупный нефтеналивной терминал, он является стратегически важным объектом для инфраструктуры Сирии.

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