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Зеленский предупредил, что Украина на грани второй волны COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В связи с очередным антирекордом по числу выявленных больных коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19, отметил, что Украина на грани второй волны эпидемии.

Как заявил президент, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании в пятницу, властям необходимо донести до людей важность мер личной защиты и соблюдения правил карантина (как можно меньше посещать места скопления людей и массовые мероприятия).

Так, глава государства отметил, что 13 августа на Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии в стране составило на утро пятницы 87 872 человека, выздоровевших - 46 797, умерли с начала пандемии 2 011 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 39 064 человека, что на 1132 больше, чем днем ранее.

Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Зеленский Украина Коронавирус

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