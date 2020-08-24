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Конституционный комитет Сирии остановил работу из-за COVID у трех человек

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Работа сирийского конституционного комитета в Женеве приостановлена спустя несколько часов после начала из-за того, что у трех его членов обнаружили коронавирус, говорится в заявлении, распространенном офисом спецпосланника ООН Гейра Педерсена.

"Три члена малого органа сирийского конституционного комитета сдали положительный тест на COVID-19 ", - говорится в нем. В связи с этим сессия комитета приостановлена.

В заявлении говорится, что в соответствии с протоколом были приняты необходимые меры для снижения рисков, а сейчас выясняется, кто мог находиться в тесном контакте с зараженными.

Члены делегаций прошли тестирование на коронавирус до прилета в Женеву и после. На встречах они носили маски и соблюдали дистанцию в переговорных аудиториях.

Всего в комитете состоят 150 членов, но на этой неделе в переговорах должны были участвовать только 15 человек.

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