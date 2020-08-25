Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Зеленский выразил надежду на завершение войны в Донбассе в этом году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский надеется на завершение войны в Донбассе уже в 2020 году.

"Вторая встреча в "нормандском формате" говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну", - сказал он в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба главы государства.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока нет другого действенного плана по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который поддерживали бы все четыре стороны "нормандского" переговорного формата, поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца вооруженного конфликта.

"Если он (переговорный формат - ИФ) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников "нормандского формата" на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Президент напомнил, что в Донбассе уже введен и соблюдается режим тишины, достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.

Владимир Зеленский Украина Донбасс

Новости

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

ЕС проведет внутреннюю дискуссию о построении отношений с РФ

В Минске начались задержания на акции оппозиции

В МИД РФ расценили действия Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Биган пригрозил жесткими мерами в случае подтверждения отравления Навального

Остров Бали будет закрыт для туристов до конца года

Около тысячи сторонников Тихановской собрались в центре Минска

The Times сообщила о возможной отставке Бориса Джонсона по здоровью

The Times сообщила о возможной отставке Бориса Джонсона по здоровью

Таиланд откроет остров Пхукет для туристов 1 октября

Таиланд откроет остров Пхукет для туристов 1 октября

ВС Белоруссии отказал Тихановской в возбуждении дела по итогам выборов

ВС Белоруссии отказал Тихановской в возбуждении дела по итогам выборов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');