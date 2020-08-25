На Украине сменился командующий Силами спецопераций ВСУ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились и задачи Операции объединенных сил. По его мнению, ожидается больше провокаций от "пророссийских" сил, и поэтому командование с личным составом ССО должны больше работать над их недопущением.

Зеленский также обратил внимание на необходимость внедрения более агрессивных мер противодействия возникающим вызовам и адекватного реагирования на провокационные шаги противника.

Среди мер, которые еще должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Генерал-майор Лунев был назначен командующим Силами специальных операций (ССО) в январе 2016 года.