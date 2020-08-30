Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Армения ведет переговоры о приобретении новой партии российских истребителей Су-30СМ, заявил министр обороны республики Давид Тоноян армянской службе радиостанции "Свобода" в воскресенье.

Он также отметил, что в Армении планируется создание частных армяно-российских компаний в сфере ВПК.

Министр заявил, что Россия не переправляет военные грузы для Армении. "Переправка осуществлялась в рамках деятельности 102-й российской военной базы. Россия для Армении сейчас не переправляет грузы военного назначения. Мы делаем это самостоятельно", - сказал Тоноян.

Новость дополняется