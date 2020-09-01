Помощницу Бабарико отпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде

Елена Карагачева находилась под стражей с начала июля

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Личная помощница экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Елена Карагачева, проходящая вместе с ним по "делу Белгазпромбанка", вышла из СИЗО КГБ под подписку о невыезде.

"Подтверждаем, что Карагачева отпущена из СИЗО КГБ под подписку о невыезде", - сказали в штабе политика во вторник.

Ранее об освобождении помощницы Бабарико со ссылкой на ее родственников сообщил ряд белорусских СМИ.

Карагачева была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии. По данным комитета, она обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере), была помещена под стражу в СИЗО КГБ.

Белорусские правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

Сам Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит несколько десятков человек, в том числе ряд членов правления банка. Расследование ведет КГБ Беларуси.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но ему было отказано в регистрации.