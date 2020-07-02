Штаб Бабарико сообщил о задержании личной помощницы политика

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Штаб выдвинувшегося в президенты Белоруссии, бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил, что в среду была задержана его личный помощник Елена Карагачева. Сам Бабарико с 19 июня находится под стражей по уголовному обвинению, суть которого КГБ не раскрывает.

"По нашей информации, сегодня вечером Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите", - сообщил штаб.

Также ранее были задержаны 6 из 9 членов правления Белгазпромбанка и, как минимум, двое руководителей региональных филиалов банка - в Могилевской и Гомельской областях.

Генпрокуратура Белоруссии 1 июля назвала законным задержание Виктора Бабарико. Также законность задержания подтвердил суд Центрального района Минска.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.