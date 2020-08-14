Штаб Бабарико потребовал провести новые выборы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Штаб арестованного бывшего предправления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико потребовал провести до 15 сентября новые президентские выборы. Бабарико не был допущен к выборам, по итогам которых Центризбирком Белоруссии 9 августа объявил о победе Александра Лукашенко.

Штаб потребовал, чтобы на новых выборах были сформированы новые избиркомы всех уровнях, включая ЦИК, были допущены международные наблюдатели, проводилось видеонаблюдение, а подсчет голосов велся открыто.

Соратники Бабарико также потребовали немедленно прекратить задержания протестующих и насилие, выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах.

К Бабарико уже неделю не пускают адвоктов, добавили в штабе и назвали это нарушением закона.

Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и с тех пор находятся в СИЗО КГБ. Их обвиняют в создании преступной группировки и финансовых махинациях.