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В Минске обвинили подрядчиков Газпрома в подозрительных операциях в "Белгазпромбанке"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через "Белгазпромбанк".

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В показанном в среду вечером сюжете на госканале "Беларусь 1" говорится, что весной 2018 года подрядчик Газпрома компания "Стройгазконсалтинг" открыла счета в "Белгазпромбанке". Также сообщается о визите зампреда "Белгазпромбанка" Сергея Шабана в Санкт-Петербург по поручению экс-главы банка Виктора Бабарико на встречу с Андреем Кругловым, заместителем председателя правления Газпрома. Стороны обсуждали объемы будущих платежей, сказано в сюжете.

"Чуть более чем за два года по расчетному счету "Стройгазконсалтинга", открытому в "Белгазпромбанке", было проведено порядка $2,2 млрд в эквиваленте... Значительную часть этих платежей составляли платежи взаимосвязанных субъектов хозяйствования, в которых директором выступал гражданин Аникеев, который в то время также являлся директором "Стройгазконсалтинга". Рядовые работники "Белгазпромбанка" обращали внимание на подозрительность совершаемых операции, в том числе докладывали руководству. Однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были", - сказал замначальника управления ДФР КГК Александр Пракопенко.

Как утверждалось в сюжете, эти платежи не имели экономического смысла.

"Деньги в "Белгазпромбанк" поступали от входящих в Газпром структур, и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям. Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов. К тому времени к "Стройгазконсалтингу" - крупнейшему подрядчику Газпрома - предъявили иски более тысячи российских кредиторов. Претензии составили почти 100 млрд российских рублей", - зачитал текст диктор.

В свою очередь, Пракопенко добавил, что "имеются сведения о получении господином Аникеевым зарплаты за февраль 2020 года в эквиваленте $4,2 млн". "С учетом наличия огромного числа кредиторов этой компании есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему, будь этот счет открыт в российском банке", - заявил представитель ДФР КГК.

Дело "Белгазпромбанка"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Бабарико обвиняют в "отмывании" средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.

Правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить претендента на пост президента выступил Европейский союз.

Белорусский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты - больше только у действующего президента Александра Лукашенко, однако 14 июля ЦИК отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа.

Белоруссия Белгазпромбанк Стройгазконсалтинг Газпром Виктор Бабарико

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