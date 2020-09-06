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Четыре лодки-участникцы лодочного парада в поддержку Трампа затонули

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU -Во время лодочного парада, устроенного в Техасе на озере Трэвис в поддержку президента Дональда Трампа, четыре лодки затонули, несколько разбилось о камни, сообщают СМИ с места событий.

"Это было действительно исключительное количество лодок. Несколько лодок действительно утонуло ", - сказала Кристен Дарк, представитель управления шерифа округа Трэвис, патрулирующего озеро.

Как следует из сообщений, никто в результате происшествия не пострадал.

Причиной стало то, что все лодки начали двигаться одновременно, это привело к образованию мощной волны.

Объявление о параде накануне было распространено в соцсети Facebook. В нем содержался призыв к участию лодок "всех форм и размеров". Владельцев призывали раскрасить свои суда в "патриотические цвета и разместить на них столько флагов Трампа, сколько будет возможно".

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