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Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Выпуск COVID-вакцины в гражданский оборот, милицейская проверка исчезновения Колесниковой и старт торгов акциями Apple на Мосбирже

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первая партия российской вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот. Старт поставок первых партий вакцины в регионы РФ ожидается в ближайшее время.

- В Минздраве прокомментировали данные Росздравнадзора о проблемах с учетом смертей от COVID-19. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "особенности кодирования причин смерти" в больницах у пациентов с коронавирусом касаются лишь отдельных медучреждений и не основаны на анализе статистических данных по всей стране.

- Трамп высказался за остановку "Северного потока 2" после инцидента с Навальным. Отвечая на вопрос журналиста, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным, президент США ответил: "Конечно, да". Трамп также напомнил, что и раньше выступал против этого проекта, и заявил, что до него о "Северном потоке 2" вообще никто не слышал.

- Минская полиция начала проверку после исчезновения Марии Колесниковой. Родственники члена президиума Координационного совета обратились в белорусскую милицию, где им сообщили, что ее уже ищут. Позднее в милиции подтвердили, что заявление об исчезновении Колесниковой принято и проверка уже начата.

- "Московская биржа" во вторник начинает торги акциями Apple Inc. Торговый код бумаги - AAPL-RM. Изначально планировалось, что "Мосбиржа" начнет торги акциями самой дорогой компании мира 24 августа, но из-за процедуры дробления акций Apple старт торгов был отложен.

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