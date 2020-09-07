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Оппозиционер Знак заявил, что не собирается покидать Белоруссию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Последний член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, который пока не подвергся преследованиям, Максим Знак не намерен покидать страну.

"Покидать Беларусь я не собираюсь. Совет продолжает работать в обычном режиме. Я продолжаю деятельность в совете", - заявил он "Интерфаксу", подчеркнув, что продолжает работу в рамках совета.

Ранее Знак сообщил, что несколько членов Координационного совета белорусской оппозиции перестали выходить на связь утром в понедельник. "На связь не выходит член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил Знак. Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.

В свою очередь, портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Член президиума координационного совета Павел Латушко заявил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана. Кроме того, Латушко, покинувший Белоруссию, сообщил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Также страну покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. 15 августа он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Максим Знак Белоруссия

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