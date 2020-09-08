В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины пресс-секретаря координационного совета оппозиции Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова, однако сообщения украинских официальных лиц этого не подтверждают.

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказали в ГПК Белоруссии госагентству БелТА во вторник.

Между тем в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в страну въехали два члена координационного комитета белорусской оппозиции - Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Там отметили, что Родненков и Кравцов сейчас "проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения госграницы".

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке насильно вывезти ее из Белоруссии она порвала свой паспорт, и пограничники не могли ее пропустить. Об этом стало известно "Интерфаксу" из информированных источников

Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Белоруссия", - написал Геращенко в фейсбуке.

Днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, также перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые телеграм-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Белоруссии, а Колесникова была задержана.