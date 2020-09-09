Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака увезли люди в штатском и масках, сообщили в секретариате совета. Ранее в среду Знак перестал выходить на связь.

Перед этим он находился в избирательном штабе банкира Виктора Бабарико, который выдвигался в президенты Белоруссии, но был арестован еще до отказа в регистрации. Штаб Бабарико объединился со штабами других кандидатов от оппозиции и начал помогать допущенной к выборам Светлане Тихановской.

"Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали", - сказал представитель секретариата.

Перед этим пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук сообщил "Интерфаксу", что созванивался со Знаком в среду утром, а последнее сообщение от политика было: "маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен.", - сказал Германчук.

В предшествующие дни люди в штатском и масках задержали в центре Минска бывшего руководителя штаба Бабарико, члена президиума совета оппозиции Марию Колесникову. Ее задержание видела случайная прохожая, которая затем рассказала об этом журналистам.

Для соратников Колесникова просто перестала выходить на связь. Похожее случалось и с другими лидерами протестов, например, с Павлом Латушко, секретарями совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Все они, кроме Колесниковой, затем выходили на связь уже из-за границы и называли свой отъезд вынужденным. Тихановская 8 сентября осудила эти действия белорусских спецслужб и заявила, что похищения - это "низко".

Колесникова, по словам соратников, порвала свой паспорт на границе, и ее белорусские пограничники задержали.

Максим Знак 8 сентября говорил, что Координационный совет оппозиции направил в Следственный комитет заявления с жалобами на непропорциональное насилие в отношении к протестующим и в том числе "на агрессию людей в штатском и масках", которые задерживали людей в Минске. По его словам, совет просил проверить, являются ли эти люди в штатском сотрудниками правоохранительных органах. Он выразил надежду, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Максим Знак Белоруссия МВД Минск Следственный комитет Мария Колесникова Виктор Бабарико

Новости по теме

Новости

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Еще один лидер белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Для претендентов на "Оскаров" ввели социальные стандарты

Для претендентов на "Оскаров" ввели социальные стандарты

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Австралийские спецслужбы обыскали в июне дома китайских журналистов

Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены

Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены

Йеменские повстанцы нанесли удар по аэропорту в саудовском городе Абха

Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке

Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке

Помпео сообщил об обсуждении новых санкций против белорусов

"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет рейсы в Каир

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');