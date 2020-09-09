Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака увезли люди в штатском и масках, сообщили в секретариате совета. Ранее в среду Знак перестал выходить на связь.

Перед этим он находился в избирательном штабе банкира Виктора Бабарико, который выдвигался в президенты Белоруссии, но был арестован еще до отказа в регистрации. Штаб Бабарико объединился со штабами других кандидатов от оппозиции и начал помогать допущенной к выборам Светлане Тихановской.

"Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали", - сказал представитель секретариата.

Перед этим пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук сообщил "Интерфаксу", что созванивался со Знаком в среду утром, а последнее сообщение от политика было: "маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен.", - сказал Германчук.

В предшествующие дни люди в штатском и масках задержали в центре Минска бывшего руководителя штаба Бабарико, члена президиума совета оппозиции Марию Колесникову. Ее задержание видела случайная прохожая, которая затем рассказала об этом журналистам.

Для соратников Колесникова просто перестала выходить на связь. Похожее случалось и с другими лидерами протестов, например, с Павлом Латушко, секретарями совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Все они, кроме Колесниковой, затем выходили на связь уже из-за границы и называли свой отъезд вынужденным. Тихановская 8 сентября осудила эти действия белорусских спецслужб и заявила, что похищения - это "низко".

Колесникова, по словам соратников, порвала свой паспорт на границе, и ее белорусские пограничники задержали.

Максим Знак 8 сентября говорил, что Координационный совет оппозиции направил в Следственный комитет заявления с жалобами на непропорциональное насилие в отношении к протестующим и в том числе "на агрессию людей в штатском и масках", которые задерживали людей в Минске. По его словам, совет просил проверить, являются ли эти люди в штатском сотрудниками правоохранительных органах. Он выразил надежду, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.