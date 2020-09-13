Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 сентября

Старт единого дня голосования в России, крупный пожар в Краснодаре, обеспокоенность США заходами российских кораблей в порты Кипра

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России стартовал единый день голосования. В стране проводится около 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

- Пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров произошел в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, загорелась деревянная мансардная пристройка. В тушении задействовали весь пожарно-спасательный гарнизон Краснодара. Эвакуированы около 300 жильцов, их временно разместили в школе. К настоящему времени пожар ликвидирован.

- США выразили Кипру обеспокоенность "деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты". Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, обеспокоенность Вашингтона связана с тем, что "все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии".

- Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля. Обладателем главной награды - "Золотого льва" - стала картина "Земля Кочевников" режиссера Хлои Джао. Фильм "Дорогие товарищи" российского режиссера Андрея Кончаловского удостоен специального приза жюри.

- Японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала победительницей US Open. В финале турнира она нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3.