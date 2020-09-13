Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировано

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в многоэтажном доме в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

В РоссииПлощадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. мПлощадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. мЧитать подробнее

"Пожар был локализован на площади 4,4 тыс. кв. метров, объявлена ликвидация открытого горения. В ликвидации задействован полностью весь пожарно-спасательный гарнизон города Краснодара. Дополнительно задействовали высотную технику", - сказал Волынкин.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Все жильцы эвакуированы, их временно разместили в школе. Затем, по словам представителя МЧС, людей планируется поселить в гостинице.

Он также сообщил, что причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого главка МЧС России.

"Загорелась полностью деревянная мансарда. Соответствующие компетентные органы будут разбираться, кто сдавал этот дом, кто разрешал строительство такого здания. Произошло стремительное распространение огня именно по мансардной пристройке. Очаг пожара, по предварительным данным, находился в квартире на седьмом этаже", - отметил Волынкин.

Как сообщалось, крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном доме в Краснодаре. У жилого дома по улице Российская загорелся восьмой мансардный этаж. Около 300 человек были эвакуированы.

Краснодар МЧС РФ

Новости по теме

Новости

Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м

Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Навальный попал в больницу

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального
Пандемия коронавируса

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');