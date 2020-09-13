Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировано

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в многоэтажном доме в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

"Пожар был локализован на площади 4,4 тыс. кв. метров, объявлена ликвидация открытого горения. В ликвидации задействован полностью весь пожарно-спасательный гарнизон города Краснодара. Дополнительно задействовали высотную технику", - сказал Волынкин.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Все жильцы эвакуированы, их временно разместили в школе. Затем, по словам представителя МЧС, людей планируется поселить в гостинице.

Он также сообщил, что причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого главка МЧС России.

"Загорелась полностью деревянная мансарда. Соответствующие компетентные органы будут разбираться, кто сдавал этот дом, кто разрешал строительство такого здания. Произошло стремительное распространение огня именно по мансардной пристройке. Очаг пожара, по предварительным данным, находился в квартире на седьмом этаже", - отметил Волынкин.

Как сообщалось, крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном доме в Краснодаре. У жилого дома по улице Российская загорелся восьмой мансардный этаж. Около 300 человек были эвакуированы.