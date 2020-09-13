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США обеспокоены заходами российских кораблей в кипрские порты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU -Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США обеспокоены заходами российских военных кораблей в кипрские порты по пути следования в Сирию, и просил президента Кипра обратить на это внимание.

"Сотрудничество в области безопасности имеет еще более существенное значение в условиях, когда страны, которые не разделяют наши ценности, пытаются получить новые плацдармы в регионе. С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты", - заявил он на совместной с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом пресс-конференции по итогам переговоров.

Помпео пояснил обеспокоенность Вашингтона тем, что "все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии".

Госсекретарь США в субботу посетил Кипр для обмена мнениями по ситуации в Средиземноморье.

США Кипр Россия Сирия Майк Помпео

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