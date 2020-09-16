Анкара заявила о нападении на турецкие наблюдательные пункты в Идлибе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Идлиб совершена серия нападений на наблюдательные пункты турецких военных, сообщает Минобороны Турции.

"Группы бойцов, одетых в гражданскую одежду, напали на наши наблюдательные пункты номер три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять в зоне деэскалации в Идлибе", - говорится в сообщении министерства. При этом, по версии турецкой стороны, речь шла о нападении бойцов, поддерживающих президента Сирии Башара Асада.

В министерстве обороны Турции отметили, что все нападения удалось отбить. Данных о погибших не поступало.

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки.

В некоторых районах Идлиба оборудованы наблюдательные пункты армии Турции.