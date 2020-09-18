Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сразу 29 стран во главе с США призывают власти Белоруссии воздержаться от отключения интернета и соблюдать обязательства страны в области прав человека.

"Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения и блокирования или фильтрации ресурсов и соблюдать международные обязательства Белоруссии в области прав человека, в том числе в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы призываем правительство Белоруссии уважать гражданское пространство, в том числе уважать права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона", - говорится в заявлении, распространенном Госдепом США.

Страны, подписавшиеся под документом, заявили, что "глубоко обеспокоены" и осуждают "недавно появившиеся сообщения о продолжающемся частичном и полном отключении интернета, а также целенаправленном блокировании контента правительством Белоруссии после фальсифицированных президентских выборов 2020 года".

Отмечается, что закрытие и блокирование интернета неоправданно ограничивает права на мирные собрания и свободу собраний и выражения мнений.

"Мы будем и впредь поддерживать народ Белоруссии, который добивается того, чтобы его голос был услышан", - заявили подписавшиеся.

"Необходимо провести независимое, транспарентное и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности", - добавили они.

Под документом, помимо США, подписались, правительства Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Великобритании, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.