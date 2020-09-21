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Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября

Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября
Белорусско-российские учения "Славянское братство". Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Второй этап учений "Славянское братство" пройдет с 22 по 25 сентября, сообщили в Минобороны Белоруссии.

В сообщении отмечается, что решение принято "на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь", а основной целью учений станет отработка совместных действий "в интересах обеспечения военной безопасности государства".

"Всего в практических действиях будет задействовано около 6 000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации - около 1 000 человек и до 100 единиц боевой техники", - отмечают в Минобороны Белоруссии.

Первый этап российско-белорусских учений стартовал 14 сентября. Тогда Минобороны РФ сообщало, что решение о проведении учений было принято еще в октябре прошлого года, и совместные действия будут иметь контртеррористическую направленность.

Между тем президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны будут ежемесячно проводить военные учения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Лукашенко в Минске сообщил, что следующие российско-белорусские военные маневры состоятся в октябре.

17 сентября президент Белоруссии объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении охраны на границе с Украиной.

Учения проходят в Белоруссии на фоне протестов против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Славянское братство

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