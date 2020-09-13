Минобороны РФ назвало учения с Белоруссией контртеррористическими

В министерстве подчеркнули, что российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совместные белорусско-российские учения "Славянское братство" не нацелены против других стран и носят контртеррористическую направленность, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что в этом году учения пройдут без участия сербских военных в двустороннем формате в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации. После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации.

В учении примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, говорится в сообщении.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии с 14 по 25 сентября. От России в них примут участие около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Ранее сербские СМИ со ссылкой на министра обороны страны Александра Вулина сообщили, что Сербия в ближайшие полгода не будет участвовать в международных военных учениях, в том числе по линии ОДКБ.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.