Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новые российско-белорусские военные маневры состоятся в октябре, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Шойгу заявил, что у российских и белорусских военных было запланировано около 130 совместных мероприятий - учения, встречи и совместные заседания, передает госагентство БелТА.

"К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", - сказал Шойгу.

Минобороны Белоруссии сообщило, что второй этап совместного с Россией учения "Славянское братство - 2020" состоится в конце сентября. Это учение с 14 сентября проходит под Брестом, на него, по данным Минобороны РФ, Россия направила около 300 военнослужащих элитной Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Первый этап учений должен завершиться 25 сентября.

14 сентября президент России Владимир Путин анонсировал практически ежемесячные совместные военные учения с Белоруссией в течение ближайшего года.