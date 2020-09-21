Тульские десантники переброшены в Белоруссию на учения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу тульской дивизии ВДВ на второй этап учений "Славянское братство", сообщили в российском военном ведомстве.

"В соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне "Гожский" под Гродно", - заявили в Минобороны РФ.

"Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения "Славянское братство-2020" примут участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны РФ, прибывшие в Белоруссию 14 сентября российские десантники из Псковского десантно-штурмового соединения совместно с белорусскими коллегами отработают высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

В понедельник вечером стало известно, что в Минск прибыл командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

Первый этап "Славянского братства" начался 14 сентября с участием Сил специальных операций Белоруссии и 300 военнослужащих элитной Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ. Маневры проходили на полигоне "Брестский" недалеко от границы Белоруссии и Польши. Москва и Минск ранее заявляли, что второй этап маневров планировался в октябре. Военные двух стран отработали учебно-боевые контртеррористические задачи - они блокировали и уничтожали условных боевиков на территории западных районов страны.

Второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" начинается во вторник на четырех полигонах Белоруссии. В учениях примут участие около шести тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. Этап будет посвящен ведению совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности Белоруссии. Руководить маневрами будет замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Сергей Потапенко.

Учения проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко.