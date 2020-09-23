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СМИ узнали о планах Японии разрешить въезд иностранцам с октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Японское правительство рассматривает возможность разрешить въезд иностранцам, прибывающим в страну на срок от трех месяцев, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, уже с 1 октября правительство планирует значительно расширить круг лиц, которым будет разрешен въезд в страну. Среди них иностранные студенты, не получающие государственных грантов, медперсонал, спортсмены и участники культурных мероприятий.

Ежедневно в страну будут впускать около 1 тыс. иностранцев. При этом туристам въезд по-прежнему будет запрещен.

В настоящее время в Японии действует запрет на въезд из 159 стран.

Ранее правительство ослабило ограничения на поездки для бизнесменов, направляющихся в некоторые азиатские страны, включая Вьетнам и Таиланд, а в августе начало разрешать въезд в страну иностранным студентам, получающим государственные гранты.

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