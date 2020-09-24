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Количество болеющих COVID-19 на Украине превысило 100 тыс. человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На Украине вновь более 3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга выявлено 3 372 новых инфицированных, при этом выздоровевших - 1 788 человек, 52 ранее заболевших умерли, свыше 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 23 сентября, было выявлено 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 случая заражения, 21 сентября - 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 заболевших; 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 188 106 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 757 человек, выздоровели - 83 458 человек.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 100 891 человек, что на 1 532 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (330), Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) и Львовской (205) областях.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус

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