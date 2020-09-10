В Белоруссии задержан уволившийся тележурналист президентского пула

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Задержан бывший журналист государственного телевидения Белоруссии Дмитрий Семченко, подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Семченко задержан в рамках административного процесса, доставлен в РУВД", - сообщила Ганусевич в четверг агентству "Интерфакс-Запад".

Ранее сообщения о задержании Семченко появились на сайтах негосударственных СМИ.

Как сообщалось, в августе Семченко уволился с телеканала ОНТ, где был ведущим политическим обозревателем, также он входил в президентский пул. По словам журналиста, на его решение уйти повлияло жесткое обращение силовиков с участниками начавшихся после выборов акций протестов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.