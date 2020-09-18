В Минске подожгли машину редактора государственного издания

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Минске вечером 14 сентября подожгли автомобиль журналиста, Следственный комитет Белоруссии 18 сентября сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

"Ранее мы уже сообщали о фактах поступления угроз в адрес депутатов, членов избирательных комиссий и правоохранителей, а также случаях умышленного повреждения их имущества", - говорится в пресс-релизе СК.

Пострадал автомобиль редактора государственной газеты "СБ — Беларусь сегодня" Романа Рудя. Он рассказал об этом в одной из групп фейсбука и выложил фотографии горящей машины.

"К вопросу о белых и пушистых "мирных протестующих". За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину, - написал он. - Сначала раскидали ее фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль. А вечером 14 сентября, когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли".