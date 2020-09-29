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Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Миллион человек в мире умерли от коронавируса, Макрон призвал Россию объяснить инцидент с Навальным, "Тампа-Бэй" выиграла Кубок Стэнли

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эту отметку "ужасающим рубежом". Между тем в Москве в понедельник впервые с середины июля за сутки скончались более 20 пациентов с коронавирусом.

- Эммануэль Макрон счел доказанным применение химоружия против Навального и призвал РФ дать объяснения. Президент Франции добавил, что после разъяснений будут "приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия".

- Совбез ООН во вторник проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии. Главы МИД Великобритании и Канады в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

- Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с ТКО в России, а "мусорную реформу" - безуспешной. Согласно отчету, более 90% отходов в РФ не перерабатывается, а отправляется на свалки, в том числе несанкционированные - их в 2019 году выявлено более 27 тысяч. При текущих темпах образования отходов существующие мощности полигонов в десятках субъектах РФ, по прогнозу ведомства, будут исчерпаны за пару лет.

- Демократическая оппозиция Белоруссии включена в число номинантов на Сахаровскую премию Европарламента. В ее поддержку выступили крупнейшие европарламентские фракции, которые под демократической оппозицией подразумевают инициаторов Координационного совета - экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и других.

- "Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли. В шестом матче финальной серии против "Далласа" хоккеисты "Тампы" нанесли поражение сопернику со счетом 2:0. Обладателями Кубка Стэнли в ее составе стали четверо россиян - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков.

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