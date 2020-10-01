Целая улица загорелась в Станице Луганской из-за природного пожара

Из-за жара детонируют взрывоопасные предметы, оставшиеся после обстрелов в 2014-2016 годах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в украинской Станице Луганской, где спасатели пытают потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась (...), в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении на странице в фейсбуке.

Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.

Как сообщалось, из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ "Станица Луганская" временно приостановлен. Гражданские лица были немедленно отведены на безопасное расстояние. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины ранее сообщала, что в результате пожара "в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры".

К утру четверга было известно о восьми погибших в результате природных пожаров на территории Луганской области, еще 10 человек были госпитализированы.

Сообщалось также, что наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов