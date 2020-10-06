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В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС
Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Брюсселе пройдет 22-й саммит Украина-ЕС, который будет первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

На мероприятии не будет присутствовать, как планировалось ранее, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В понедельник стало известно, что во время поездки в Лиссабон в прошлый вторник она контактировала с носителем коронавируса. По этой причине президент Еврокомиссии самоизолировалась. Несмотря на то, что ее тест, сделанный в понедельник, показал отрицательный результат, фон дер Ляйен написала в Твиттере, что останется на карантине до вечера вторника, как это предписано бельгийскими правилами, где карантин длится семь дней.

От ЕС в саммите примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии будет представлять высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президентом ЕК Жозеп Боррель. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется по прибытию главы украинского государства в 16.00 по Брюсселю (17.00 по Киеву). Непосредственно начало саммита запланировано на 16.30. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, введенных в Брюсселе, с ограниченным количеством участников в помещении и соблюдением социальной дистанции. По окончании лидеры дадут пресс-конференцию, которая пройдет в видео-формате: у журналистов, по-прежнему, нет физического доступа в здание Европейского Совета.

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