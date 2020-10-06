Парламент Киргизии 7 октября назначит главу временного правительства

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в среду рассмотрит выдвинутых оппозицией кандидатов на пост временного главы правительства, сообщил вице-спикер Мирлан Бакиров. Во вторник депутаты на экстренной встрече определили процедуру завтрашнего заседания.

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства, - заявил Бакиров. - Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов".

Ранее во вторник источник в аппарате Жогорку Кенеша говорил "Интерфаксу", что экстренное заседание, созванное на 16:00 (13:00 по московскому времени) не может начаться из-за отсутствия кворума. Депутаты собирались заседать в гостинице, поскольку парламентский комплекс в Бишкеке разгромили протестующие.

В парламенте 120 депутатов. 4 октября прошли очередные парламентские выборы, 5 октября Центризбирком сообщил, что, по предварительным данным, в Жогорку Кенеш пройдут только четыре партии. Ряд оппозиционных партий результаты выборов не признал, и в Бишкеке начались массовые протесты.

Набравшая, по данным ЦИК, 24,5% партия "Биримдик" еще в понедельник заявила, что готова к новому голосованию. Утром во вторник президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Затем ЦИК заявил, что признает итоги выборов недействительными. Оппозиция сформировала координационный совет для перехода к правовому режиму.

Член совета Темир Сариев сказал, что совет предложит Жээнбекову подать в отставку. Источник "Интерфакса" в окружении президента сказал, что тот из Киргизии не уезжал.

Освобожденный из колонии протестующими экс-депутат Садыр Жапаров предложил упразднить в Киргизии институт премьер-министра и создать президентскую республику. Между тем сторонники Жапарова выдвинули его кандидатуру на пост и.о. премьера.

Минфин Киргизии объявил, что признал власть народа, прекратил все финансовые операции и нашел себе нового руководителя.