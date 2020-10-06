Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Парламент Киргизии 7 октября назначит главу временного правительства

Парламент Киргизии 7 октября назначит главу временного правительства
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в среду рассмотрит выдвинутых оппозицией кандидатов на пост временного главы правительства, сообщил вице-спикер Мирлан Бакиров. Во вторник депутаты на экстренной встрече определили процедуру завтрашнего заседания.

Протесты в Бишкеке

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства, - заявил Бакиров. - Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов".

Ранее во вторник источник в аппарате Жогорку Кенеша говорил "Интерфаксу", что экстренное заседание, созванное на 16:00 (13:00 по московскому времени) не может начаться из-за отсутствия кворума. Депутаты собирались заседать в гостинице, поскольку парламентский комплекс в Бишкеке разгромили протестующие.

В парламенте 120 депутатов. 4 октября прошли очередные парламентские выборы, 5 октября Центризбирком сообщил, что, по предварительным данным, в Жогорку Кенеш пройдут только четыре партии. Ряд оппозиционных партий результаты выборов не признал, и в Бишкеке начались массовые протесты.

Набравшая, по данным ЦИК, 24,5% партия "Биримдик" еще в понедельник заявила, что готова к новому голосованию. Утром во вторник президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Затем ЦИК заявил, что признает итоги выборов недействительными. Оппозиция сформировала координационный совет для перехода к правовому режиму.

Член совета Темир Сариев сказал, что совет предложит Жээнбекову подать в отставку. Источник "Интерфакса" в окружении президента сказал, что тот из Киргизии не уезжал.

Освобожденный из колонии протестующими экс-депутат Садыр Жапаров предложил упразднить в Киргизии институт премьер-министра и создать президентскую республику. Между тем сторонники Жапарова выдвинули его кандидатуру на пост и.о. премьера.

Минфин Киргизии объявил, что признал власть народа, прекратил все финансовые операции и нашел себе нового руководителя.

Столкновения в Бишкеке

12
Хроника 05 – 06 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Жогорку Кенеш Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбеков Бишкек

Новости по теме

Новости

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля
Пандемия коронавируса

Темпы распространения коронавируса ускорились в ряде стран Азии

Пандемия коронавируса

Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Протесты в Бишкеке

Источник сообщил, что президент Киргизии не уезжал из страны

Штаб Светланы Тихановской сообщил о ее встрече с Ангелой Меркель

Штаб Светланы Тихановской сообщил о ее встрече с Ангелой Меркель

Основатель McAfee арестован по обвинению в неуплате налогов

Учения ОДКБ в Армении перенесены из-за коронавируса

Учения ОДКБ в Армении перенесены из-за коронавируса

Почти 500 млн китайцев разъехались по стране во время "золотой недели"

Почти 500 млн китайцев разъехались по стране во время "золотой недели"

В Киргизии разграбили и подожгли золотодобывающее предприятие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');