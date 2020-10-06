Оппозиционер предложил упразднить в Киргизии институт премьер-министра

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиции, бывший депутат Садыр Жапаров предложил упразднить в Киргизии институт премьер-министра и создать президентскую республику. Функции, которые сейчас исполняет премьер, он предложил в результате реформ возложить на президента.

Жапарова в ночь на 6 октября сторонники освободили из колонии. Там он с 2017 года отбывал срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году после несанкционированного митинга с призывом национализации золоторудного месторождения "Кумтор". В эту же ночь оппозиционеры освободили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии экс-президента Алмазбека Атамбаева, осужденного за коррупцию.

Оппозиционная партия "Мекенчил" выдвинет Жапарова на пост премьер-министра, заявил представитель этой партии. Ночью сторонники Жапарова заняли здание правительства Киргизии и не пускают в него действующих сотрудников.

Гражданский союз "За реформы и результат" выпустил обращение с призывом провести в стране досрочные выборы президента и парламента.

Беспорядки в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают эти результаты. В течение ночи протестующие захватили здание парламента, мэрии, правительства, освободили Атамбаева и Жапарова. Силовики применяли в отношении демонстрантов водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие и погибший.

Социал-демократическая партия сторонников Атамбаева (СДПК) объявила, что народ сверг преступную власть.

Оппозиционная партия "Чон казат" ("Великий поход") заявила, что отстранит от власти действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

Вечером 5 октября лидирующая на выборах в парламент партия "Биримдик" заявила, что готова к повторному голосованию. Утром 6 октября Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти.