Мэр третьего по величине города Киргизии ушел в отставку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мэр Джалал-Абада, третьего по величине города Киргизии, ушел в отставку на фоне протестов в Бишкеке и решения Центральной избирательной комиссии признать недействительными итоги выборов в парламент Киргизии, прошедших 4 октября.

"Депутаты рассмотрели заявление об отставке мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева, утвердив исполняющим обязанности Нуртилека Орозбаева", - сообщил во вторник председатель городского совета Адиль Жоробаев.

По его словам, решение было принято после того, как депутаты трех фракций городского совета подняли вопрос о недоверии мэру Джалал-Абада, который занимал пост с 2018 года.

Ранее во вторник стало известно, что заявление на увольнение написал мэр Бишкека Азиз Суракматов. Об этом "Интерфаксу" рассказал советник чиновника Гуля Алмамбетова.

По ее словам, Суракматов написал заявление по собственному желанию, направил его в Бишкекский городской кенеш (совет).