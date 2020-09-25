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Суд Минска отказался освободить оппозиционерку Колесникову

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минский городской суд в пятницу признал законным решение суда о применении к члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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"Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, Колесникова останется под арестом до начала ноября.

Член президиума Координационного совета оппозиции Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, но ее вытолкнули из салона автомобиля. В свою очередь Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула машину во время попытки принудительной депортации.

Колесникова арестована по статье УК Белоруссии о призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности.

Белоруссия Мария Колесникова

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