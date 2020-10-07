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Песков после доклада ОЗХО по Навальному заявил, что работы с химоружием в РФ исключены

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, Москва является ответственным участником конвенции, запрещающей химоружие, заявили в Кремле.

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"Нет, они (работы по совершенствованию химоружия - ИФ) не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции. Поэтому об этом не может идти и речи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, могут ли в России проводиться какие-то работы по разработке или совершенствованию химоружия.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила заявление о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Дмитрий Песков ОЗХО Россия Алексей Навальный

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