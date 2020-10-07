ФРГ пригрозила РФ санкциями, если Москва не прояснит ЧП с Навальным

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ будут ратовать за санкции против лиц, которые, по мнению Берлина, имеют отношение к инциденту с Алексеем Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит информации, то против лиц, ответственных с российской стороны, последуют адресные и соразмерные санкции", - говорится в сообщении в твиттере Мааса.

"(Власти ФРГ - ИФ) будут выступать за совместную реакцию в ЕС и ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - ИФ)", - заявил министр. Ранее в среду, выступая в бунденстаге, Маас также сказал, что Москва пока не дала никаких разъяснений по ситуации с Навальным, до сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упреки к Германии и ОЗХО".

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил журналистам в среду в Берлине, что ФРГ будет обсуждать в ЕС последствия отравления Навального.

"Это тема, которая касается всех европейских партнеров. Мы будем обсуждать ее со всеми. Мы будем озвучивать именно эту позицию, согласно которой любое применение химоружия - это серьезное нарушение, которое не может оставаться без последствий", - подчеркнул Зайберт.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Накануне, 6 октября, ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.