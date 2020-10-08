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Бизнес Киргизии призвал возобновить работу банков и госучреждений

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бизнес-сообщество Киргизии экстренно обратилось к политическим партиям и властям страны с призывом возобновить полноценную работу банков и госучреждений.

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"Мы - лидеры крупнейших бизнес-ассоциаций Киргизской республики, объединяющих предпринимателей, обеспечивающих 90% доходной части бюджета Киргизии, - говорится в коллективном обращении. - Принимая во внимание важность обеспечения бесперебойной жизнедеятельности экономики, экспорта-импорта товаров и услуг, сохранения рабочих мест, исполнения доходной части бюджета, выплаты заработных плат, поставки жизненно важных товаров и услуг, риски осложнения эпидемиологической ситуации и необходимость обеспечения продовольственной безопасности, требуем возобновить деятельность кровеносной системы экономики - коммерческих банков и транзакций банковской системы республики".

Предприниматели потребовали возобновить полноценную работу налоговой службы, Социального фонда и других государственных органов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и обеспечить охрану и жизнедеятельность стратегически важных объектов и субъектов предпринимательства на всей территории Киргизии.

Иначе в стране могут начаться перебои с поставками продуктов и и других жизненно важных товаров, а также может прекратиться работа малых, средних и крупных предприятий, в которых заняты сотни тысяч граждан, что приведет к выпадениями из госбюджета и к росту социальной напряженности.

Банки в Киргизии не работали 6 и 7 октября по рекомендациям Нацбанка. 7 октябя регулятор сообщил об отключении системы SWIFT. C 8 октября Нацбанк рекомендовал банкам и небанковским финансовым организациям возобновить работу отделений с 9 часов до 15, наладить безналичные платежи и переводы внутри страны, подключить онлйн-услуги и банкоматы и обеспечить население основными видами услуг.

Осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи по-прежнему пока запрещено.

В связи с возобновлением работы банков возобновила работу и Государственная таможенная служба Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП-Финансовая полиция) Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель службы Бакир Таиров продолжает работать.

8 октября стало известно, что коллектив Минфин Киргизии выразил недоверие министру Бактыгуль Жеенбаевой и обвинил ее в некомпетентности. Сотрудники также заявили, что 6 октября Жеенбаева покинула рабочее место. В минувший вторник на сайте Минфина появилось заявление о том, что ведомство признало власть народа и назначило себе и.о. руководителя.

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Хроника 05 – 08 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Нацбанк SWIFT Минфин

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