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ANAMA обезвредила 29 бомб ВС Армении, сброшенных на районы Азербайджана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) в ходе проводимых поисковых операций обезвредили 29 бомб, сброшенных ВС Армении на районы и города Азербайджана вдали от боевых действий, заявляет пресс-служба ANAMA.

"Подрывная группа агентства обезвредила 29 бомб. В ходе поисковых работ были найдены следующие снаряды, запущенные вооруженными силами Армении: 1 артиллерийский снаряд 152 мм (ОФ-540), 1 артиллерийский снаряд 122 мм (Д-4), 2 ракеты 300 мм (9М528), 33 патрона (30 патронов калибра 5,45 мм и 3 патрона калибра 7,62 мм) и 9 остатков разорвавшихся снарядов", - отмечается в сообщении.

Согласно данным, поисковые работы проводились в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Физулинском, Геранбойском, Тертерском районах и в городе Гянджа.

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