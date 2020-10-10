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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:37Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 10 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе. Стороны общались более десяти часов при посредничестве России. Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что не признает независимость Нагорно-Карабахской республики.

– В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19. Почти треть этих случаев выявили в Европе. ВОЗ призвала власти всех стран не пользоваться пандемией как срочным поводом для введения изоляции.

– Специальная комиссия отменила дебаты Байдена и Трампа. Члены комиссии предложили провести дебаты по интернету из-за болезни Трампа. Президент США захотел спорить с Байденом только лично.

– Джокович сыграет с Надалем в финале Roland Garros. В третьем сете полуфинала Циципас отыграл у Джоковича матчбол, в итоге игра растянулась на пять партий. Финал Roland Garros будет 56 очной встречей Джоковича и Надаля.

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