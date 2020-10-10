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Специальная комиссия отменила дебаты Байдена и Трампа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, запланированного на 15 октября.

В распространенном заявлении комиссии говорится: "Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день". В связи с этим комиссия делает вывод: "теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет".

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Президент Дональд Трамп отказался дебатировать онлайн. Организаторы потребовали перейти на такой формат, потому что Трамп заразился коронавирусом. Байден согласился участвовать удаленно.

Трамп настаивал на очном формате дебатов и сослался на диагноз лечащего врача Шона Конли, который подтвердил его выздоровление. Накануне Конли заявил, что Трамп может вернуться к полноценной работе в субботу 10 октября.

Второй раунд дебатов предусматривал ответы кандидатов на вопросы зрителей.

Представитель Байдена Эндрю Бэйтс отказ Трампа позором. Он считает, что президент США "не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, как вице-президент Байден".

После отмены дебатов 15 октября у кандидатов остается одна возможность публично обменяться мнениями – 22 октября.

Трамп в субботу планирует выступить перед собравшимися с балкона Белого дома, а в понедельник отправиться на митинг во Флориду.

США Дональд Трамп Джо Байден

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