Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися

На избирательном участке в Душанбе Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) объявила выборы президента Таджикистана состоявшимися.

Как сообщил журналистам председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода, к 15 часам в стране проголосовало 3 млн 495 тыс. 215 избирателей, или 70,71% от общего числа зарегистрированных избирателей.

По его словам, выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей.

"Тот факт, что 70,71% избирателей уже проголосовало, свидетельствует об очень высокой политической и правовой культуре граждан Таджикистана, они участвуют в таких политических кампаниях с высоким чувством гражданской ответственности", - заявил Худоёрзода.

ЦКВР Таджикистана зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий.

Среди них действующий с ноября 1994 года президент республики Рахмон, которого на этот раз выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.

Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партией Таджикистана.

Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации, так как "поступившие документы кандидата не соответствовали требованиям части третьей статьи 65 Конституции и части четвертой статьи 24 конституционного Закона "О выборах президента".

В свою очередь Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.