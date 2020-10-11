Глава МВД Молдавии попал в реанимацию с COVID-19

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку госпитализирован в отделение реанимации с коронавирусом.

После того, как об этом сообщил в социальных сетях журналист Дорин Скобиоалэ, пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ, вступила с ним в полемику в социальных сетях, пытаясь опровергнуть сообщения журналиста. Через два часа на официальной странице Войку в фейсбуке появилось сообщение о его болезни.

"В связи с информацией, опубликованной в социальных сетях, о состоянии моего здоровья я решил внести некоторые уточнения. В сентябре я обнаружил у себя проблему со здоровьем, которая спровоцировала резкое ослабление иммунитета и поэтому стал более уязвимым перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе, после проведения теста я получил положительный результат. Я сейчас госпитализирован в отделение реанимации Республиканской клинической больницы и прохожу лечение. Мое здоровье улучшилось, и я надеюсь скоро вернуться к работе", - написал глава МВД.

Войку среди первых чиновников переболел коронавирусом в мае нынешнего года. Тогда он болел в легкой форме и лечился в домашних условиях.

Тогда же переболел начальник Пограничной службы Корнелиу Гроза. В августе коронавирусом болела министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Они также прошли лечение в домашних условиях.

Также переболели COVID-19 около десяти депутатов парламента Молдавии. В настоящее время болеют не менее семи депутатов из всех парламентских фракций. По этой причине парламент не может собраться на заседание, а правительство проводит свои заседания исключительно в режиме онлайн.

Четвертую неделю подряд Молдавия обновляет антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным Минздрава, на этой неделе зарегистрировано 5 704 случая заражения новым коронавирусом, 84 человека скончались. На прошлой неделе впервые был преодолен психологический рубеж в тысячу инфицированных за один день. В пятницу, 8 октября, был установлен новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - 1 121 тест оказался положительным.

В субботу в Молдавии было зарегистрировано 929 случаев заражения COVID-19. Всего в Молдавии переболели 61 762 человека, 43 982 из них вылечились, 1 458 пациентов умерли.