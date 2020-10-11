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С начала протестов в Минске аресты и штрафы были назначены 3 тыс. человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности в Минске с начала несанкционированных акций протеста, сообщил прокурор города Минска Олег Лаврухин.

"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) - это административные штрафы по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий - ИФ)", - сказал Лаврухин в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир в воскресенье.

Прокурор обратил внимание, что при "повышенной общественной опасности" для участников массовых беспорядков предусмотрена и уголовная ответственность.

"На сегодня в производстве органов предварительного следствия города Минска находится порядка 250 уголовных дел. Связанных как с участием в массовых беспорядках (это статья 293), так и сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угроза применения насилия в отношении работника милиции", - сообщил Лаврухин. Это, в частности, дела, связанные с остановкой движения общественного транспорта, уточнил он.

"На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка Br260 тыс. (около $100 тыс. - ИФ)", - рассказал Лаврухин.

"Это то, что установлено на сегодняшний день. Процесс продолжается, безусловно, эта сумма будет быстрее всего увеличиваться", - добавил прокурор.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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