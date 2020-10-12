Минский суд отказался отпустить Бабарико из-под стражи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минский городской суд отклонил апелляцию защиты бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на продление срока его ареста, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Судья Татьяна Фальковская оставила без изменений решение Центрального суда от 7 октября. Оно может быть опротестовано в порядке надзора".

Заседание было закрытым. Журналистов пригласили только на оглашение решения. В суде был адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня по делу об организации преступной группы в Белгазпромбанке. Виктора Бабарико обвиняют в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. После ареста Центризибрком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты страны.

21 сентября сроки расследования так называемого дела Белгазпромбанка были продлены.

За три недели до этого помощница Бабарико Елена Карагачева, проходящая вместе с ним по делу Белгазпромбанка, вышла из СИЗО КГБ под подписку о невыезде.

10 октября Виктор и Эдуард Бабарико были на встрече арестованных оппозиционеров с президентом Александром Лукашенко. После этой встречи двум ее участникам смягчили меру пресечения на домашний арест. Это были директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич и политологу Юрий Воскресенский, координатор избирательного штаба Бабарико.

Остальным арестантам по просьбе политтехнолога Виталия Шклярова разрешили сходить в баню.