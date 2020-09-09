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В штабе Бабарико начались обыски

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В избирательном штабе арестованного банкира Виктора Бабарико проводятся обыски, ранее оттуда люди в штатском и балаклавах увезли члена президиума Координационного союза белорусской оппозиции Максима Знака, сообщили в секретариате штаба.

"В штабе проводятся следственные действия. Работает МВД и люди в штатском", - сказал сотрудник секретариата.

В Координационном совете подтвердили, что, по данным оппозиции, Знак был задержан в штабе Бабарико. Домой к Знаку также пришли с обысками: "Люди в гражданской одежде пытаются проникнуть, а может уже проникли в квартиру Максима и проводят обыск". Домой к Знаку выехал адвокат.

Координационный совет оппозиции был создан в середине август по предложению избирательного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. К тому моменту сама Тихановская после недолгого исчезновения оказалась за границей, в Литве. Ее отъезд назвали вынужденным.

Целью создания совета была названа организация передачи власти в стране.

Белорусские власти назвали совет незаконной и неконституционной организацией. По факту его создания было возбуждено уголовное дело.

Членов совета начали вызывать на допросы, задерживать. Некоторые из них пропадали, а затем оказывались в других странах. Пропавшая член президиума совета оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе. Президент Александр Лукашенко заявил, что она хотела бежать на Украину и ее задержали как нарушительницу границы. Соратники Колесниковой утверждают, что спецслужбы ее хотели принудительно выдворить из страны, но она порвала паспорт, и ее пришлось задержать.

Тихановская назвала похищения лидеров оппозиции террором.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Максим Знак Белоруссия МВД Минск Следственный комитет Мария Колесникова Виктор Бабарико

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