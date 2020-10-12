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Норвегия возобновит работу базы подлодок в интересах США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Секретная подземная база атомных подводных лодок времен холодной войны Олавсверн на севере Норвегии в 350 км от границы России вновь будет открыта для размещения американских подлодок, сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

ВМС США планируют разместить там три ударные атомные подводные лодки класса Seawolf. "Соглашение о возобновлении использования военными базы Олавсверн может быть готово уже на этой неделе в результате давления со стороны ВМС США", - сообщила NRK.

Восстановление работы базы происходит на фоне растущей борьбы США с Россией за контроль над Северным Ледовитым океаном.

По сообщению NRK, последние недели высокопоставленные американские военные неоднократно посещали Олавсверн, а в минувшую пятницу министерство обороны Норвегии одобрило соглашение, которое позволит вооруженным силам страны и военным США, как союзникам по НАТО, использовать базу.

База Олавсверн, закрытая в 2002 году, представляет собой огромный подземный комплекс, высеченный внутри горы на уровне моря недалеко от северного города Тромсё в устье глубоководного фьорда. В ней под почти 300 метрами скальной породы располагались причалы для обслуживания и ремонта подлодок, склады, хранилища и жилые помещения. Всего под помещения, находящихся под землёй, отведено 25 тысяч кв. м.

Базу строили по решению НАТО во времена холодной войны в 60-е годы прошлого века. Она использовалась в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан вблизи границ СССР. В 2011-ом году база была выставлена на продажу правительством Норвегии. Она была продана за 38 млн крон (4,4 млн евро) бизнесмену по имени Гуннар Вильгельмсен, который сдал её в аренду российским научно-исследовательским судам.

Норвегия США

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