Джонсон заявил, что нельзя надеяться на появление эффективной COVID-вакцины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что в борьбе с COVID-19 нельзя полагаться на получение эффективной вакцины, сообщают западные СМИ.

"Мы должны быть реалистами - есть хорошие шансы на получение вакцины, но мы не должны принимать это как нечто само собой разумеющееся", - сказал премьер.

"Есть очень обнадеживающие признаки (получения вакцины - ИФ) не только в рамках испытаний совместной вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, которые проводятся. Но, как известно, ТОРС/SARS (тяжелый острый респираторный синдром) появился 18 лет назад, и у нас до сих пор нет вакцины от ТОРС", - приводят СМИ слова Джонсона в Палате общин.

СМИ отмечают, что в 2002 году в результате эпидемии ТОРС в мире скончались более 700 человек.

Джонсон в понедельник призвал придерживаться правил по борьбе с коронавирусом, чтобы сдержать распространение инфекции.

Премьер Великобритании в понедельник объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Эта система начнется действовать со среды, 14 октября.